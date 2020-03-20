«Эти машины как танки». Коллекционеры советских автомобилей из Великобритании посетили Подмосковье

Дубну посетил известный коллекционер советских автомобилей из Великобритании Сэм Гловер. Там он редактор крупнейшего журнала о классических машинах. Сейчас путешествует по России, а на днях принял участие в большой автовыставке в Москве.

Попутчик Сэма — его друг Эд Хьюджесс. В его гараже хранятся множество советских машин, но самый ценный экспонат — старенький запорожец. Эд гордится своей коллекцией.

Лада и Москвич — это машины, которые практически не могут быть выведены из строя. Они как танки и выдерживают все: любые сложные дороги и условия. А Лада практически спортивный автомобиль Эд Хьюджесс, коллекционер

Советским автопромом он увлекается около 20 лет. В далеком 1991 году Эд купил трехлетний автомобиль «Жигули» — семерку. Тогда-то в нем и зародилась страсть к советским машинам. За десятки лет он успел уже вдоволь накататься по России, и автомобили его ни разу не подводили.

Источник фото: телеканал «360»

В Дубне англичане оказались совершенно случайно. Навигатор проложил путь по Ленинградскому шоссе через наукоград. Там путешественников заметил местный автолюбитель Леонид Зиновьев.

«Проходя мимо гостиницы, увидел необычный автомобиль Лада с правым рулем на британских номерах. Автомобиль очень эксклюзивный», — подметил житель Дубны Леонид Зиновьев.

Источник фото: телеканал «360»

Праворульную классику увидишь на наших дорогах не каждый день. Леонид не смог не познакомиться с владельцами такого ценного экспоната.

В итоге в Дубну англичане заехали переночевать и успели лишь немного прокатиться по городу. Впереди путешественников ждет долгая дорога домой через всю Европу. Но они пообещали постараться вернуться в Подмосковье.