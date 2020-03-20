«Эти машины как танки». Коллекционеры советских автомобилей из Великобритании посетили Подмосковье
Попутчик Сэма — его друг Эд Хьюджесс. В его гараже хранятся множество советских машин, но самый ценный экспонат — старенький запорожец. Эд гордится своей коллекцией.
Лада и Москвич — это машины, которые практически не могут быть выведены из строя. Они как танки и выдерживают все: любые сложные дороги и условия. А Лада практически спортивный автомобильЭд Хьюджесс,коллекционер
Советским автопромом он увлекается около 20 лет. В далеком 1991 году Эд купил трехлетний автомобиль «Жигули» — семерку. Тогда-то в нем и зародилась страсть к советским машинам. За десятки лет он успел уже вдоволь накататься по России, и автомобили его ни разу не подводили.
В Дубне англичане оказались совершенно случайно. Навигатор проложил путь по Ленинградскому шоссе через наукоград. Там путешественников заметил местный автолюбитель Леонид Зиновьев.
«Проходя мимо гостиницы, увидел необычный автомобиль Лада с правым рулем на британских номерах. Автомобиль очень эксклюзивный», — подметил житель Дубны Леонид Зиновьев.
Праворульную классику увидишь на наших дорогах не каждый день. Леонид не смог не познакомиться с владельцами такого ценного экспоната.
В итоге в Дубну англичане заехали переночевать и успели лишь немного прокатиться по городу. Впереди путешественников ждет долгая дорога домой через всю Европу. Но они пообещали постараться вернуться в Подмосковье.