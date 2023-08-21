Важное 21 августа 2023, 15:34 Андрей Воробьев: Подмосковье подготовилось ко второму этапу расселения аварийных домов kremlin.ru

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Московская область досрочно выполнила первый этап программы по расселению аварийного жилья, сообщил губернатор Андрей Воробьев на встрече с президентом Владимиром Путиным. Начинается второй, отметил он.

Программа расселения жителей аварийных домов в Подмосковье разделена на два этапа. Первый из них должен был завершиться в 2025 году, однако план удалось выполнить в 2023-м.

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К этому сроку новыми квартирами обеспечили около 23,9 тысячи человек.

«По аварийному жилью — мы закончили программу 2017 года. Но следующий этап начинается, и мы в нем участвуем. Досрочно закончили предыдущий период, сейчас входим в следующую программу», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Второй этап охватит аварийное жилье, которое было признано таким до января 2022 года. Новыми квартирами обеспечат более 22 тысяч человек в 40 городских округах.

Губернатор добавил, что ускорить темп расселения непригодных для жизни домов помогает и масштабный проект реновации.

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