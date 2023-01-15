Подмосковье 15 января 2023, 15:42 Этап Кубка Kramar Motorsport по автоспорту прошел в Мытищах

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На гоночной трассе «Бородино» в Мытищах собрались гонщики из разных регионов страны. В рамках первого этапа Кубка Kramar Motorsport по автоспорту пилоты соревновались в нескольких классах автокросса, а в заезде багги участвовал уникальный автомобиль.

«У нас сегодня собрались пилоты из Твери, Пскова, Ржева, Ульяновска, Выборга, Воронежа и Санкт-Петербурга <…> Сегодня проходит как детский этап первенства Москвы, так и соревнования взрослых участников в разных классах» — заявила руководитель гоночной серии Кубок Kramar Motorsport Екатерина Николаева.

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В заезде багги внимание зрителей привлек Никита Назимов и его автомобиль. Пилот стал победителем чемпионата России в прошлом году, и на соревнования в Мытищи приехал в ранге фаворита.

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«Багги называется Speed car wonder. Он произведен в Испании по техническим требованиям FIA, это очень важно. Это первый подобный багги, завезенный в Россию», — поделился гонщик.

Назимов добавил, что ориентировочная стоимость такого автомобиля составляет 22 тысячи евро.

За Мытищи выступил Владимир Ананин из команды местного филиала МГТУ имени Баумана. Его мать Ирина Ананина рассказала, что молодой человек занимает автоспортом уже четыре года.

Победителей соревнований наградили подарками от спонсоров: автомобильной резиной, теплыми буффами, объемными календарями и другими автомобильными принадлежностями.

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