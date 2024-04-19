19 апреля 2024, 17:19
Этап игры «Зарница 2.0» прошел на стадионе «Москвич» в Лобне
В городском округе Лобня, на стадионе «Москвич», прошел муниципальный этап всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Это проект всероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых».
Военно-патриотическая игра направлена на развитие патриотизма и формирование навыков первичной военной подготовки у подрастающего поколения.
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«За право представить наш город на областных состязаниях боролись шесть команд. Участникам надо было проявить себя в знании истории и общевойсковой грамотности, строевой подготовке, посоревноваться на военизированной полосе препятствий и в сборке-разборке автомата Калашникова», — сообщила в своем Telegram-канале глава города Анна Кротова.
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