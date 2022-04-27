Этап игры «Театральный поединок» провели в Рузе

Проект «Театральный поединок» набирает все большую популярность в Московской области. В этом сезоне за победу борются 32 коллектива из 29 городов Подмосковья. Команда «Новое поколение» из Рузы — новичок проекта.

Источник фото: телеканал «360»

Воспитанники коллектива под руководством педагога Веры Сивороновой прошли этапы зональных отборов, а в своем первом «Театральном поединке» сразу выиграли путевку в осеннюю серию игр.

За победу в импровизационном баттле коллектив из Рузы соревновался с соседями — ребятами из волоколамского театра «Дебют».

Источник фото: телеканал «360»

«Это неожиданно, это для нас тоже сюрприз. Так же, как и все, что было на сцене — для нас сюрприз, но мы прошли! Сначала я смотрел — вижу, судьи с восхищением смотрят на наших уважаемых соперников из Волоколамска, думаю — все — можно голову опускать. И когда объявили, что „Новое поколение“ идет дальше — это даже не радость, полуоблегчение», — поделился участник команды «Новое поколение».

Источник фото: телеканал «360»

Баттл прошел в дружелюбной атмосфере — соперники постоянно подбадривали друг друга. Волоколамцы по итогу баттла не выглядели расстроенными, поскольку по правилам «Театрального поединка» проигравшая баттл команда остается в образовательной части проекта.

Источник фото: телеканал «360»

«Театральный поединок» — это не соревнование. Основная идея проекта — повышение уровня всех участников с помощью национальной традиции русского психологического театра и системы К. С. Станиславского. Тем не менее, выход в следующий этап — важное достижение для молодой команды из Рузы «Новое поколение».

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