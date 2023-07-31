Подмосковье 31 июля 2023, 07:30 Этап чемпионата России по мотогонкам LAVR Motoring состоялся под Волоколамском Татьяна Рунова

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Четвертый этап чемпионата России LAVR Motoring состоялся на автодроме Moscow Raceway под Волоколамском. Мероприятие объединило первоклассных гонщиков и ценителей двухколесной техники со всей страны.

«Сегодня хороший выдался денек, отличная погода. Гонка прошла достаточно стабильно, но было допущено пару ошибок в первых кругах, из-за чего я упустил лидера и после этого держал свой темп, который позволил мне доехать на вторую позицию в гонке „Superbike 2“, — рассказал гонщик Константин Путихин.

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Он участвует в заездах около семи лет, из них последние пять в команде SPB Racing Team из Санкт-Петербурга.

Для гостей между заездами организовали активности на треке и питлейне. Также работала фестивальная зона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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