Подмосковье 06 марта 2023, 14:15 Этап Чемпионата России по баскетболу 3×3 завершился в Химках

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Этап Чемпионата России по баскетболу 3×3 прошел на площадке баскетбольного центра в Химках. Матчи мужского тандема «Претендент» и женского основного турнира состоялись 3 и 4 марта.

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Участие в состязаниях приняли три команды округа: «Khimki Power», «Союз» и «Находка». Спортсмены достигли весомых результатов. Так, команда «Находка» стала серебряным призером 3-го женского этапа. Химчанки в финале уступили семь очков команде из Москвы «Красная Пахра».

В играх «Претендента» за выход в высший дивизион «Мастер» на поле встретились две местные команды — «Союз» и «Khimki Power». Последние одержали победу в химкинском дерби, а ребята из «Союза» обыграли пермский «Bionord».

«Химки — спортивная столица Подмосковья. Мы развиваем самые разные виды спорта — от футбола и баскетбола до конного поло, сквоша и чирлидинга. Наши спортсмены регулярно участвуют в соревнованиях муниципального, регионального и всероссийского уровня и занимают в них призовые места», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Решающий этап Чемпионата пройдет с 28 июня по 2 июля в Перми.

Баскетбольные матчи 3×3 проходят на одной половине площадки и длятся всего 10 игровых минут. Борьба между соперниками значительно жестче, чем в классическом баскетболе.

Одни из лучших в этой игре — воспитанники Центра спортивной подготовки N5 в Химках. Химчане под руководством главного тренера сборной России Владимира Агабабьяна стали серебряными призерами Олимпиады в Токио. На протяжении пяти лет он возглавляет отделение баскетбола 3×3 в Химках.

Сейчас заслуженный тренер России — наставник женской команды «Находка», которая уже становилась победителем 1-го этапа Winline Чемпионата России. Владимир Агабабьян теперь тренирует еще и команду «Союз», которая появилась только в этом году.

Команда «Союз» новая, но в составе опытные спортсмены. Так, Александр Ощепко и Юрий Ткачев участвовали в первенстве России U23 в прошлом сезоне и вошли в шестерку самых результативных игроков финального раунда.

Главный тренер команды «Khimki Power» — чемпион России по баскетболу 3×3, победитель Кубка мира U23 Даниил Абрамовский. Все игроки «Khimki Power» имеют большой опыт выступлений в Чемпионате и первенстве России.

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