Естественно-научное направление стало самым популярным в рамках «Умных каникул» в Коломне | 360°

Эксклюзив 15 октября 2022, 13:32 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Естественно-научное направление стало самым популярным в рамках «Умных каникул» в Коломне РИА Новости

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Проект «Умные каникулы» для школьников снова стартовал в Коломне. Преподаватели Государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ) читают лекции ученикам и проводят исследования вместе с ребятами.

«Умные каникулы» реализуются в городе уже несколько лет. За это время в проекте поучаствовали сотни учеников.

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«Ребята занимаются с нашими преподавателями это может быть и теоретические занятия и лабораторная работа. В любом случае им предлагается материал, который не входит в школьную программу», — рассказала проректор по научной работе ГСГУ Коломны Ирина Политова.

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Школьники могут выбрать одно из множества направлений для занятий. Сейчас открыты историческое, лингвистическое, экономическое направления, школа правовой грамотности. Самым популярным профилем оказался естественно-научный.

«Здесь можно получить дополнительные знания в области химии и провести разные эксперименты», — рассказал девятиклассник Дмитрий Кучеряев.

ГСГУ также организовал для учащихся Школу олимпийского резерва. Старшеклассники Коломны и соседних округов смогут готовиться к олимпиадам на базе вуза. В школу уже записались 85 человек.

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