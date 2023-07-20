Подмосковье 20 июля 2023, 16:30 Эстакаду на Киевском шоссе в районе поселка Селятино завершат в 2024 году Главгосстройнадзор МО

Читать 360tv в

Строительство разворотной эстакады на участке развязки Киевского шоссе и ЦКАД в районе поселка Селятино Наро-Фоминского городского округа завершат осенью 2024 года. Также специалисты увеличат количество полос движения на дороге от 51 до 53 километров.

Работы проведут по проекту масштабной реконструкции Киевского шоссе, которое является трассой федерального значения, проходящей через Калугу и Брянск. Всего по программе планируют модернизировать дорогу на участке от 51 до 65 километров от развязки с ЦКАД до границ с Москвой.

Реклама

На текущий момент под контролем Главгосстройнадзора Московской области в рамках проекта «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» проходит строительство и реконструкция 15 дорог в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».