Подмосковье 25 января 2024, 18:46 Эстафета на льду Театрального катка прошла в День студента в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Несколько десятков студентов химкинских высших учебных заведений и колледжей приняли участие в празднике. Мероприятие организовали активисты местного отделения партии «Единой России» и «Молодой Гвардии».

Гости приняли участие в увлекательных интерактивах и уникальных розыгрышах. Каждому посетителю катка вручили тематические подарки «С Днем студента!» — наборы сладостей и наклейки «Питайся знаниями».

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«Поздравляю всех студентов с этим событием и желаю набраться сил перед новым семестром! У многих учащихся еще идут экзамены. Пусть все накопленные знания помогут вам успешно их сдать», — сказала студентка, активистка «Молодой Гвардии» Диана Черепнева.

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