«Эстафета доноров» пройдет в красногорской больнице

Красногорская городская больница № 1 решила запустить масштабную акцию. Медучреждение организует «Эстафету доноров» и приглашает к участию предприятия городского округа.

«Наша больница — многопрофильное учреждение здравоохранения. В стационар поступают пациенты, пострадавшие в авариях с большой кровопотерей. Проходят лечение те, кому в силу определенных заболеваний необходимо переливание крови. Для спасения жизней медицинскому учреждению необходима донорская кровь. Мы рассчитываем, что в донорской акции примут участие большое количество предприятий Красногорска. Вся собранная кровь и ее компоненты будут направлены для помощи пациентам, которые нуждаются в переливании», — рассказала главный врач красногорской ГБ № 1 Анжелика Евзерихина.

В отделении переливания крови больницы осуществляется прием доноров, заготавливается донорская кровь, производятся ее компоненты — эритроциты и плазма. Цельная кровь не используется в переливании и пациент получает именно тот компонент, который ему необходим. Кровь одного донора может спасти несколько жизней.

Первыми участниками акции #эстафетадоноров стали сотрудники красногорского телевидения.

Больница приглашает всех желающих помочь стать донорами крови. Отделение переливания крови красногорской больницы № 1 работает с 9:00 до 12:00 с понедельника по пятницу.

Чтобы стать участником акции, нужно разместить в социальной сети компании пост с хештегом #эстафетадоноров и отметить Красногорскую ГБ № 1 @krasbol в социальной сети «Вконтакте» или в Инстаграме. И написать, что компания готова принять участие в акции.