«Эстафета добра» пришла в Волоколамск к детям Донбасса
В Волоколамске юнармейцы провели акцию «Эстафета добра»
В Волоколамске юнармейцы провели для эвакуированных в Россию детей из Донецкой и Луганской народных республик «Эстафету добра». На празднике ребята вспомнили, что такое просто радоваться в кругу друзей.
Под руководством профессиональных художников дети нарисовали патриотическое граффити на территории детского оздоровительного лагеря «28 Героев Панфиловцев». В дальнейшем подобные стрит-арты появятся во всех городах размещения беженцев.
«Юнармейцы общаются с детишками из Донбасса, обмениваются контактами, дружат. Сегодня мы все здорово провели время вместе. Это самое ценное в таких мероприятиях — просто радоваться жизни в кругу друзей», — рассказал начальник штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Московской области и олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков.
Нарисованные ребятами граффити символизируют мир, дружбу, любовь и единство. Легков подчеркнул, что очень рад подобным акциям.
«Их должно быть как можно больше, потому что детям, которые приехали из ДНР и ЛНР, сейчас очень важна поддержка, тепло, улыбки и друзья, которые будут рядом», — сказал спортсмен.
Начальник главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный добавил, что движение с трепетом относится к ситуации, в которой оказались дети вынужденных переселенцев.
«Их благополучие, ощущение мира, защищенности — на первом месте, в этом заключается наша твердая, принципиальная позиция. Юнармейцы уверены, что не имеют права оставаться в стороне, и именно поэтому они к каждой встрече с ребятами готовятся крайне ответственно, вкладывают душу и дарят надежду на лучшее», — обратил внимание спортивный гимнаст и обладатель олимпийской медали.
Для ребят выступили музыканты, солисты ансамблей «Юные патриоты» и «Арт-Экспресс». Концерт никого не оставил равнодушным, а искренность, доброта и тепло юнармейцев показали детям Донбасса, что они дома и в безопасности.
«Эстафета добра», стартовавшая 2 марта, объединит 15 городов страны и завершится в Донецке и Луганске. Акцию проведут в музеях, парках, учебно-методических центрах «Авангард». Программа направлена на организацию интерактивных программ, посещение музейных комплексов, где юнармейцы проведут для беженцев экскурсии и культурно-просветительские мероприятия.