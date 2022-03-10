«Эстафета добра» пришла в Волоколамск к детям Донбасса

В Волоколамске юнармейцы провели для эвакуированных в Россию детей из Донецкой и Луганской народных республик «Эстафету добра». На празднике ребята вспомнили, что такое просто радоваться в кругу друзей.

Под руководством профессиональных художников дети нарисовали патриотическое граффити на территории детского оздоровительного лагеря «28 Героев Панфиловцев». В дальнейшем подобные стрит-арты появятся во всех городах размещения беженцев.

Источник фото: телеканал «360»

«Юнармейцы общаются с детишками из Донбасса, обмениваются контактами, дружат. Сегодня мы все здорово провели время вместе. Это самое ценное в таких мероприятиях — просто радоваться жизни в кругу друзей», — рассказал начальник штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Московской области и олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков.

Нарисованные ребятами граффити символизируют мир, дружбу, любовь и единство. Легков подчеркнул, что очень рад подобным акциям.

Источник фото: телеканал «360»

«Их должно быть как можно больше, потому что детям, которые приехали из ДНР и ЛНР, сейчас очень важна поддержка, тепло, улыбки и друзья, которые будут рядом», — сказал спортсмен.

Начальник главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный добавил, что движение с трепетом относится к ситуации, в которой оказались дети вынужденных переселенцев.

«Их благополучие, ощущение мира, защищенности — на первом месте, в этом заключается наша твердая, принципиальная позиция. Юнармейцы уверены, что не имеют права оставаться в стороне, и именно поэтому они к каждой встрече с ребятами готовятся крайне ответственно, вкладывают душу и дарят надежду на лучшее», — обратил внимание спортивный гимнаст и обладатель олимпийской медали.

Источник фото: телеканал «360»

Для ребят выступили музыканты, солисты ансамблей «Юные патриоты» и «Арт-Экспресс». Концерт никого не оставил равнодушным, а искренность, доброта и тепло юнармейцев показали детям Донбасса, что они дома и в безопасности.

«Эстафета добра», стартовавшая 2 марта, объединит 15 городов страны и завершится в Донецке и Луганске. Акцию проведут в музеях, парках, учебно-методических центрах «Авангард». Программа направлена на организацию интерактивных программ, посещение музейных комплексов, где юнармейцы проведут для беженцев экскурсии и культурно-просветительские мероприятия.