Эстафета для всей семьи. Лыжная гонка «Отцы и дети» прошла в Одинцове

В Одинцовском округе прошла спортивная эстафета в честь Дня защитника Отечества. Для многих семей проводить этот праздник на лыжах стало уже полюбившейся традицией. И на гонку «Отцы и дети» в Лазутинском парке зарегистрировались 40 команд.

Эстафета собрала много бодрых и спортивных людей. Гонка «Отцы и дети» — замечательный досуг для семьи. И люди приехали на соревнования вместе с детьми.

На мероприятие заранее зарегистрировались 40 семей. Организаторы подготовили для них непростую трассу с препятствиями.

Все участники получили памятные подарки. А тех, кто быстрее всех пришел к финишу и преодолел все этапы гонки, наградили ценными призами.

Участники гонки, которые прошли всю трассу, но уступили пальму первенства, тоже не остались без призов. Каждому из них подарили по сертификату на бесплатные тренировки. И теперь они смогут целый месяц заниматься с профессионалом по лыжным гонкам, чтобы в следующем году снова попробовать свои силы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что зимой во всех подмосковных парках обязательно должны работать пункты проката лыж.