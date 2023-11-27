27 ноября 2023, 10:35
«Есть на кого опереться». Выдающихся женщин Подмосковья наградили ко Дню матери
Омбудсмен Мишонова наградила жительниц Подмосковья ко Дню матери
Встреча матерей и жен военнослужащих, многодетных и активных женщин Подмосковья прошла в Музее Победы 26 ноября. Ее провела региональный координатор «Женского движения „Единой России“», уполномоченный по правам ребенка Ксения Мишонова.
«Нам очень хотелось, чтобы жены и матери наших бойцов, которые разлучены в этот праздник со своими мужьями и сыновьями, не чувствовали себя одиноко, понимали, что они не одни, что им есть на кого опереться», — отметила Ксения Мишонова.
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За гражданскую позицию награды получили 21 женщина, в том числе Наталья Кульнева — волонтер, руководитель Комитета семей воинов Отечества в Кашире.
«Мой сын погиб в ходе выполнения боевого задания. Награжден медалью „За отличие в службе в Сухопутных войсках“. С тех пор я стала мамой для других ребят, мамой полка. Мы объединяемся и пытаемся поддержать друг друга. И как раз такие форматы, такие мероприятия помогают нам в этом нелегком деле», — считает Кульнева.
Депутат Госдумы Александр Толмачев поблагодарил собравшихся женщин за вклад в развитие страны. Для гостей провели экскурсию по Музею Победы. Мероприятие завершилось концертом Евгения Кунгурова.
В 2023 году в Подмосковье прошло уже шесть подобных встреч, в которых приняли участие более 300 женщин.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в проведении телемоста для бойцов СВО и их матерей.
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