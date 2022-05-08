«Есть хороший потенциал». Воробьев рассказал о ходе посевной в Подмосковье

В Подмосковье вовсю идет посевная. Хотя погодные условия затормозили начало работ, фермеры убеждены, что это никак не отразится на урожае. По их прогнозам, в этом году он должен быть хорошим. Каждый год в регионе собирают до полумиллиона тонн зерна, а с учетом того, что в области вводят в оборот новые пахотные земли, показатели должны быть на достойном уровне. Увеличение площадей для сельхозработ стало одной из мер поддержки аграриям, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Производство пшеницы почти не зависит от импорта. Большая часть сортов, которые используют фермеры, — российские.

«Все очень заинтересованы в успешных урожаях. Хорошая цена, большой спрос и внутренний, и на экспорт. Есть хороший потенциал. Московская область активно вводит [в оборот пахотные] земли, мы запускаем целый ряд предприятий по переработке, которые также обеспечивают занятость, налоги, рабочие места, жизнь на удаленных территориях», — сообщил губернатор Подмосковья.

Каждое хозяйство в регионе может рассчитывать на 30 видов государственных субсидий. Среди них — аренда земли за рубль, еще одна программа — «Подмосковные 10 гектаров». По ней безвозмездно предоставим земли фермерам в трех округах: Серебряные Пруды, Лотошино и Шатура. Принято субсидирование процентной ставки по краткосрочным кредитам, увеличена погектарная поддержка.

Источник фото: телеканал «360»

За счет бюджета фермеры компенсируют часть затрат на освоение новых площадей или покупку сельхозтехники. Без этого цены на конечную продукцию были бы гораздо выше.

По словам гендира агропредприятия «ТуламашАгро» Александра Жорова, субсидии дают полноценное развитие компании.

«Новые рабочие места создаем, ремонтируем склады, общежития, то есть все, что касается создания человеческой инфраструктуры для рабочих», — пояснил он.

Это предприятие занимается выращиванием зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур Луховицах, Зарайске, Шаховской, Кашире, Серебряных Прудах, Коломне, Лотошине.