«Если тебе плохо, помоги тому, кому хуже». Предприниматель из Нахабина стал волонтером

Виктор Золотарев, как только началась пандемия, был вынужден закрыть свой магазин обуви. У него съемная квартира, трое детей — денег почти не оставалось. На последние сбережения он купил запасы — муку и гречку. Думал, что для себя, но потом вспомнил мудрость — «Если тебе плохо, помоги тому, кому хуже».

«Я хочу помогать, искренне хочу помогать. Вселять людям в сердца надежду. Надежду на то, что есть всегда спасение. Не надо никогда отчаиваться, я считаю так», — сказал Виктор.

Мужчина расфасовал все запасы по пакетам, достал пропуск волонтера и начал развозить продукты нуждающимся в Нахабине.

В среднем, в день он посещает 20 квартир. Привозит самое необходимое. Деньги на продукты теперь переводят и другие неравнодушные люди. Виктор собирается открыть благотворительный фонд и назвать его «Надежда».

А еще, до пандемии, он играл в кино. Исполнял роли богатырей.

Подробности — в сюжете канала «360».