Бизнесмен и музыкант Андрей Ковалев стал владельцем усадьбы Гребнево в Щелкове. Он развернул масштабную реконструкцию и пообещал довести здание до идеального состояния. О своем решении приобрести памятник архитектуры предприниматель рассказал в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик.

«Я профессиональный художник по мебели и интерьерам. Занимался реставрацией старинной мебели. Я увлекся коммерческой недвижимостью в начале 1990-х годов. Я реконструировал старинное здание на Новом Арбате, покупал разрушенные убитые фабрики и сделал из них конфетку», — сказал Ковалев.

Он добавил, что около пяти лет назад у него появилась большая коллекция доспехов, старинного оружия, картин и скульптур. Вещей стало так много, что они перестали помещаться в доме. Тогда бизнесмен назад подыскивать здание.

«Честно скажу, что смотрел и во Франции замок, но понял, что настолько врос корнями в Россию, что никакой Франции мне не надо. Случайно попалось объявление о продаже усадьбы Гребнево. Я приехал и ужаснулся. Стоимость реставрации оценили в три миллиарда рублей», — отметил он.

По словам Ковалева, сейчас сумма составляет еще больше. Сначала он не хотел покупать усадьбу, но через год ему предложили снова приехать посмотреть на нее.

«Я понял, что если я ее не куплю, то ей конец. За три года аукциона ни одного желающего не было. И я ее купил. Нисколько не жалею. Это моя любовь, это моя боль, это мой крест. Это то, что останется после меня», — подчеркнул бизнесмен.

Он пообещал восстановить усадьбу до идеального состояния. Пока работы на территории продолжаются.