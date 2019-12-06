«Если бы не они, нас бы просто не было». В МОНИИАГ спасают еще не родившихся детей

В МОНИИАГ делают сложные операции беременным, в частности, внутриутробное переливание крови. А еще здесь используют новейший формат эпидуральной анестезии, а часть операций выполняет робот. Как спасают детей и часто ли требуются подобные вмешательства, выяснял корреспондент «360».

Источник фото: телеканал «360»

Оля Сорокина родилась десять месяцев назад в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии. У ее родителей разный резус-фактор, если бы не врачи, девочка могла бы не появиться на свет. На 25-й неделе беременности, вспоминает мама Наталья, ей сообщили — у плода начался гемолитический отек. Срок критический, нужно было делать переливание крови.

«Мы пережили три переливания, чтобы родилось это чудо. Когда я была в консультации и узнали про такую проблему, то все развели руками, мы испугались. Когда я пришла сюда и увидела эти участливые глаза, я им доверилась. Если бы не они, нас бы просто не было», — делится пациентка МОНИИАГ Наталья Сорокина.

Переливание крови предотвращает роды на раннем сроке

Оля — одна из сотни младенцев, которых спасли благодаря переливанию крови. Сейчас конфликт резус-фактора, говорят врачи, встречается очень часто. Профилактике и предупреждению риска уделяют мало внимания. Несовпадение резуса может никак не повлиять на течение первой беременности, проявиться только во время второй или третьей.

Источник фото: телеканал «360»

МОНИИАГ — одна из немногих клиник региона, где делают переливание. И это помогает доносить ребенка до 34-35-й недели.

«Данный срок является уже достаточным, дети способны чаще всего дышать самостоятельно», — говорит научный сотрудник МОНИИАГ Антон Панов.

Только в МОНИИАГ используют новый формат анестезии

В каждой палате МОНИИАГ происходят чудеса — и это не просто красивая метафора для слова «роды». Здесь новая жизнь появляется даже в случаях, когда это, казалось бы, уже невозможно. Рожают мамы с сахарным диабетом, бронхиальной астмой, заболеваниями сердца.

У пациентки Татьяны вторая беременность, предыдущая закончилась неудачно, а сейчас, после нескольких переливаний крови, она лежит на сохранении. А здесь вот-вот появится на свет ее сын. Рожает она с невозмутимым видом, никаких криков, дыхание спокойное, она даже может погулять. Боль заглушается специальной кнопкой — это новый формат эпидуральной анестезии. Такого больше нет нигде в стране.

Источник фото: телеканал «360»

Операции здесь делают руками робота Dа Vinci

На датчике видно — будущая мама перед камерами заволновалась, оставляем ее ждать встречи с сыном. В операционной сейчас еще одна операция, которой может похвастаться не каждая клиника. Здесь оперируют матку руками робота. Он называется Dа Vinci, всем процессом руководит хирург, а механические руки выполняют ловкие движения. Те, которые человек неспособен сделать.

«При некоторых… не всех, но некоторых доброкачественных заболеваниях роботическая хирургия имеет ряд преимуществ. Мы имеем статистику сравнения с лапароскопическими операциями, в роботической группе у нас осложнений гораздо меньше при глубоком эндометриозе, хорошие данные получили при повторном опущении и выпадении матки», — рассказал руководитель эндоскопического направления МОНИИАГ Александр Попов.

Лучше всего слова врачей обо всех этих роботах, сложных операциях и переливаниях крови понимаешь в маленьком помещении — реанимации, где лежат недоношенные младенцы.

Источник фото: телеканал «360»

Совсем крохотные, в этих прозрачных боксах, они спят, набирают вес и пока, как и Оля Сорокина, не знают, сколько всего пришлось сделать, чтобы они появились на свет.