«Если бы не они, нас бы просто не было». В МОНИИАГ спасают еще не родившихся детей
Оля Сорокина родилась десять месяцев назад в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии. У ее родителей разный резус-фактор, если бы не врачи, девочка могла бы не появиться на свет. На 25-й неделе беременности, вспоминает мама Наталья, ей сообщили — у плода начался гемолитический отек. Срок критический, нужно было делать переливание крови.
«Мы пережили три переливания, чтобы родилось это чудо. Когда я была в консультации и узнали про такую проблему, то все развели руками, мы испугались. Когда я пришла сюда и увидела эти участливые глаза, я им доверилась. Если бы не они, нас бы просто не было», — делится пациентка МОНИИАГ Наталья Сорокина.
Переливание крови предотвращает роды на раннем сроке
Оля — одна из сотни младенцев, которых спасли благодаря переливанию крови. Сейчас конфликт резус-фактора, говорят врачи, встречается очень часто. Профилактике и предупреждению риска уделяют мало внимания. Несовпадение резуса может никак не повлиять на течение первой беременности, проявиться только во время второй или третьей.
МОНИИАГ — одна из немногих клиник региона, где делают переливание. И это помогает доносить ребенка до 34-35-й недели.
«Данный срок является уже достаточным, дети способны чаще всего дышать самостоятельно», — говорит научный сотрудник МОНИИАГ Антон Панов.
Только в МОНИИАГ используют новый формат анестезии
В каждой палате МОНИИАГ происходят чудеса — и это не просто красивая метафора для слова «роды». Здесь новая жизнь появляется даже в случаях, когда это, казалось бы, уже невозможно. Рожают мамы с сахарным диабетом, бронхиальной астмой, заболеваниями сердца.
У пациентки Татьяны вторая беременность, предыдущая закончилась неудачно, а сейчас, после нескольких переливаний крови, она лежит на сохранении. А здесь вот-вот появится на свет ее сын. Рожает она с невозмутимым видом, никаких криков, дыхание спокойное, она даже может погулять. Боль заглушается специальной кнопкой — это новый формат эпидуральной анестезии. Такого больше нет нигде в стране.
Операции здесь делают руками робота Dа Vinci
На датчике видно — будущая мама перед камерами заволновалась, оставляем ее ждать встречи с сыном. В операционной сейчас еще одна операция, которой может похвастаться не каждая клиника. Здесь оперируют матку руками робота. Он называется Dа Vinci, всем процессом руководит хирург, а механические руки выполняют ловкие движения. Те, которые человек неспособен сделать.
«При некоторых… не всех, но некоторых доброкачественных заболеваниях роботическая хирургия имеет ряд преимуществ. Мы имеем статистику сравнения с лапароскопическими операциями, в роботической группе у нас осложнений гораздо меньше при глубоком эндометриозе, хорошие данные получили при повторном опущении и выпадении матки», — рассказал руководитель эндоскопического направления МОНИИАГ Александр Попов.
Лучше всего слова врачей обо всех этих роботах, сложных операциях и переливаниях крови понимаешь в маленьком помещении — реанимации, где лежат недоношенные младенцы.
Совсем крохотные, в этих прозрачных боксах, они спят, набирают вес и пока, как и Оля Сорокина, не знают, сколько всего пришлось сделать, чтобы они появились на свет.