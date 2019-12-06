  • «Если бы не они, нас бы просто не было». В МОНИИАГ спасают еще не родившихся детей

    06 декабря 2019, 15:39

    Анастасия Максимовских, Елена Маркелова, Юлия Уткина

    В МОНИИАГ делают сложные операции беременным, в частности, внутриутробное переливание крови. А еще здесь используют новейший формат эпидуральной анестезии, а часть операций выполняет робот. Как спасают детей и часто ли требуются подобные вмешательства, выяснял корреспондент «360».
    «Если бы не они, нас бы просто не было». В МОНИИАГ спасают еще не родившихся детей | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Оля Сорокина родилась десять месяцев назад в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии. У ее родителей разный резус-фактор, если бы не врачи, девочка могла бы не появиться на свет. На 25-й неделе беременности, вспоминает мама Наталья, ей сообщили — у плода начался гемолитический отек. Срок критический, нужно было делать переливание крови.

    «Мы пережили три переливания, чтобы родилось это чудо. Когда я была в консультации и узнали про такую проблему, то все развели руками, мы испугались. Когда я пришла сюда и увидела эти участливые глаза, я им доверилась. Если бы не они, нас бы просто не было», — делится пациентка МОНИИАГ Наталья Сорокина.

    Переливание крови предотвращает роды на раннем сроке

    Оля — одна из сотни младенцев, которых спасли благодаря переливанию крови. Сейчас конфликт резус-фактора, говорят врачи, встречается очень часто. Профилактике и предупреждению риска уделяют мало внимания. Несовпадение резуса может никак не повлиять на течение первой беременности, проявиться только во время второй или третьей.

    «Если бы не они, нас бы просто не было». В МОНИИАГ спасают еще не родившихся детей | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    МОНИИАГ — одна из немногих клиник региона, где делают переливание. И это помогает доносить ребенка до 34-35-й недели.

    «Данный срок является уже достаточным, дети способны чаще всего дышать самостоятельно», — говорит научный сотрудник МОНИИАГ Антон Панов.

    Только в МОНИИАГ используют новый формат анестезии

    В каждой палате МОНИИАГ происходят чудеса — и это не просто красивая метафора для слова «роды». Здесь новая жизнь появляется даже в случаях, когда это, казалось бы, уже невозможно. Рожают мамы с сахарным диабетом, бронхиальной астмой, заболеваниями сердца.

    У пациентки Татьяны вторая беременность, предыдущая закончилась неудачно, а сейчас, после нескольких переливаний крови, она лежит на сохранении. А здесь вот-вот появится на свет ее сын. Рожает она с невозмутимым видом, никаких криков, дыхание спокойное, она даже может погулять. Боль заглушается специальной кнопкой — это новый формат эпидуральной анестезии. Такого больше нет нигде в стране.

    «Если бы не они, нас бы просто не было». В МОНИИАГ спасают еще не родившихся детей | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Операции здесь делают руками робота Dа Vinci

    На датчике видно — будущая мама перед камерами заволновалась, оставляем ее ждать встречи с сыном. В операционной сейчас еще одна операция, которой может похвастаться не каждая клиника. Здесь оперируют матку руками робота. Он называется Dа Vinci, всем процессом руководит хирург, а механические руки выполняют ловкие движения. Те, которые человек неспособен сделать.

    «При некоторых… не всех, но некоторых доброкачественных заболеваниях роботическая хирургия имеет ряд преимуществ. Мы имеем статистику сравнения с лапароскопическими операциями, в роботической группе у нас осложнений гораздо меньше при глубоком эндометриозе, хорошие данные получили при повторном опущении и выпадении матки», — рассказал руководитель эндоскопического направления МОНИИАГ Александр Попов.

    Лучше всего слова врачей обо всех этих роботах, сложных операциях и переливаниях крови понимаешь в маленьком помещении — реанимации, где лежат недоношенные младенцы.

    «Если бы не они, нас бы просто не было». В МОНИИАГ спасают еще не родившихся детей | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    Совсем крохотные, в этих прозрачных боксах, они спят, набирают вес и пока, как и Оля Сорокина, не знают, сколько всего пришлось сделать, чтобы они появились на свет.