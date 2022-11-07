Эскиз спектакля представили по итогам творческой лаборатории в театре Химок | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 21:38 Эскиз спектакля представили по итогам творческой лаборатории в театре Химок

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В химкинском театре «Наш Дом» впервые прошла «Творческая лаборатория». Для эскиза спектакля выбрали пьесу Дона Нигро «Звериные истории». Режиссером лаборатории стал недавний выпускник ГИТИСа Ярослав Жевнеров.

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Постановка по «Звериным историям» — совсем не про животных. От мира фауны здесь только маски, на деле актеры рассказывают небольшие драматические истории о человеческих проблемах. Утконос рассуждает о смерти, кошки спорят о свободе, бурундук ищет смысл жизни, а индюкам некогда философствовать — они офисные трудяги.

«Эскиз — это то, что делается за пять дней. Это такой путь к спектаклю, так скажем. За пять дней артисты плотно репетируют с режиссером. Театр сам выбирает пьесу, в данном случае это Дон Нигро, „Звериные истории“, режиссер Ярослав Жевнеров», — сказал арт-директор творческой лаборатории, театральный критик Олег Лоевский.

Лабораторию в Химках открыли благодаря Государственному театру наций, Минкультуры РФ и благотворительному фонду Евгения Миронова. В выездной творческой лаборатории участвуют молодые режиссеры, опытные педагоги и известные критики.

«Большая программа, федеральная программа по поддержке театров малых городов России, чтобы был понятен масштаб — 647 театров профессиональных, в стране из них около двухсот — это театры малых городов России. В этом году Московская область представлена в нашей программе основательно. Три театра Московской области — это Сергиев Посад, Ногинск и театр „Наш Дом“», — сказала куратор программы Елена Носова.

Для актеров из Химок пригласили двух педагогов — по сценической речи и сценическому движению. На протяжении пяти дней они показывали мастер-классы и делились своим опытом.

«Лабораторию такую творческую впервые мы проводим на нашей сцене. Мне показалось, это очень интересный опыт, потому что артисты работают в стрессовом режиме, они должны за пять дней под руководством приглашенного режиссера выпустить эскиз готового спектакля — это сложно, это такой момент встряски», — сказал художественный руководитель театра «Наш Дом» Сергей Постный.

Еще одна особенность театральной лаборатории в том, что после спектакля зрители не расходятся, а вместе с актерами и режиссером, критиком и педагогами обсуждают, что хорошо, что плохо, где что-то непонятно, а при выходе из зала голосуют — продолжить ли дальнейшую работу над спектаклем.