Еще восемь ж/д станций в Подмосковье сделают комфортнее для пассажиров в 2022 году

В 2022 году восемь подмосковных ж/д станций ждет капитальный ремонт и модернизация. Об этом сообщила пресс-служба ЦППК.

Капремонт проведут на одной платформе на станциях Снегири, Чехов и Коренево Казанского направления. Также обновят две платформы в Орехово-Зуеве. В ходе работ заменят плиты перекрытия и фундаментные блоки, ограждения и сходы, урны и лавочки, установят новое освещение.

На некоторых станциях проведут реконструкцию. Она подразумевает демонтаж старой железобетонной платформы и монтаж новой, установку навесов, информационных стоек SOS, динамических табло, светодиодного освещения и пандусов для маломобильных граждан.

Недавно после реконструкции открыли платформу № 1 на остановочном пункте Шугарово, вторую платформу сдадут в эксплуатацию во втором квартале 2022 года. На первое полугодие 2022 года запланировано завершение работ на станциях Катуар и Кабаново, во второй половине 2022-го завершат реконструкцию станции Кривандино.