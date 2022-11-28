Подмосковье 28 ноября 2022, 14:22 Еще 8 новых котельных построили в Шатуре

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По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева министерство энергетики области реализует программу по развитию инженерной инфраструктуры. В ее рамках по всему региону проходит ремонт сетей теплоснабжения, кроме того, строятся новые блочно-модульные котельные. После этого решаются многие проблемы с тем, что в некоторых населенных пунктах снабжение теплом может быть не совсем эффективным.

В одной только Шатуре за ноябрь этого года удалось ввести в эксплуатацию сразу восемь новых котельных. Например, в деревне Новосидориха котельную реконструировали и перевели электрокотлы на природный газ. Теперь теплоснабжение стало намного качественнее для жителей деревни и учеников местной школы.

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Работы проводятся и на новой котельной в поселке санатория «Озеро Белое». Когда строительство будет закончено, получится обеспечить теплом больше 800 местных жителей. Как рассказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, при помощи реализации этой программы получится решить многие проблемы теплоснабжения в населенных пунктах региона.

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