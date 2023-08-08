Подмосковье 08 августа 2023, 14:19 Еще восемь госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю Unsplash

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Еще восемь госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю. Подрядчиков найдут для поставки оборудования в больницы, благоустройства и других работ.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, больницы получат новое оборудование, в Волоколамске благоустроят территорию от Парковой до Школьной улиц, а в Чехове преобразится Губернский лес.

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Также новый облик получит сквер имени Громова в Дзержинском, в Кашире капитально отремонтируют плотину пруда на ручье Сухая Люблинка, а в Серпухове приведут в порядок внутриквартальный проезд, ведущий к поликлинике.

Подробнее обо всех закупках можно узнать на портале ЕАСУЗ.

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