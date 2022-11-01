Еще в 53 населенных пункта Подмосковья проведут газ по президентской программе | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 21:11 Еще в 53 населенных пункта Подмосковья проведут газ по президентской программе

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Социальная газификация в Подмосковье продолжает идти полным ходом. Только на этой неделе соответствующие работы начались еще в 53 населенных пунктах региона. Первые сети будут строиться в 21 округе Московской области. Например, в Дмитрове, Клину, Истре, Раменском и не только. С актуальным графиком работ можно ознакомиться на сайте Мособлгаза.

К этому моменту в рамках программы удалось догазифицировать 2406 населенных пунктов Подмосковья. Построено уже больше двух тысяч километров газопроводов.

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Программа будет продолжаться на территории Подмосковья еще на протяжении двух месяцев. Как рассказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, с самого начала удалось взять хороший темп, а потому можно смело рассчитывать, что все работы закончатся вовремя. Теперь собираются подвести газ к новым домовладениям, которые пока еще только на стадии строительства или вообще еще только проектирования.

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