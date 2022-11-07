Мобильные офисы газификации приедут еще в 49 населенных пунктов Подмосковья | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 21:09 Мобильные офисы газификации приедут еще в 49 населенных пунктов Подмосковья

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В 49 населенных пунктах Подмосковья скоро появится возможность поучаствовать в программе социальной газификации. Туда приедут мобильные офисы, в которых можно будет оставить заявку.

На этой рабочей неделе такие мобильные офисы приедут в Дмитров, Мытищи, Павловский Посад, Шатуру, Лосино-Петровский, Богордский, Черноголовку, Волоколамск, Химки, Истру и не только эти округа. В каждом из них офисы посетят множество деревень и сел, где в некоторые дома все еще не проведен газ.

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Ознакомиться с расписанием более подробно можно на сайте Мособлгаза. Для этого нужно перейти в раздел «График движения мобильных офисов», выбрать филиал и нажать «Скачать».

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Министерство энергетики Подмосковья решило напомнить, что в каждом мобильном офисе все желающие смогут оформить заявку на социальную газификацию, задать все необходимые вопросы и получить еще 12 социальных услуг.