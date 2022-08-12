Еще в 15 сел и деревень Подмосковья провели газ

На этой неделе в рамках президентской программы по газификации региона газ пришел в населенные пункты девяти городских округов Подмосковья.

Работы проведены в селе Ивановском и деревне Козлово Волоколамского округа, в поселке Чайковского, деревнях Плюсково, Покровское-Жуково и Бирево округа Клин. В Ленинском округе газ появился в деревне Горки, в Лотошине — в деревне Ушаково, в Шаховской — в деревне Дятлово. Также газифицированы деревни Тимошкино (округ Красногорск), Новое Титово (Орехово-Зуевский округ), Юрлово, Чашниково и Поварово (Солнечногорск). В Электростали голубой огонек зажегся в деревне Всеволодово.

Также на этой неделе «Мособлгаз» подключил к газоснабжению первую семью из Орехово-Зуевского городского округа, которая оформила договор на газификацию с использованием средств регионального материнского капитала. Подать такую заявку можно на РПГУ.

На сегодняшний день работы завершены в 1930 населенных пунктах Московской области. Построено более 1367 километров сетей. Подмосковье должно закончить проект социальной газификации в 2022 году — об этом объявил губернатор Андрей Воробьев во время обращения к жителям. Следить за ходом работ по президентскому проекту можно на интерактивной карте.