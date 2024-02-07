Подмосковье 07 февраля 2024, 13:02 Еще тысячу жителей Подмосковья обеспечили газом с начала года Мособлгаз

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С начала года энергетики провели газ в дома тысячи жителей Балашихи, Коломны, Одинцова, Щелкова, Подольска, Химок и других городов Подмосковья. Работы выполнили по президентской программе.

Социальная газификация позволила обеспечить природным топливом дома 315 тысяч жителей Подмосковья из 2812 населенных пунктов. Работы продолжаются — с начала января газ получили еще тысяча человек. Села и деревни, которые вошли в программу, можно увидеть на интерактивной карте.

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В Подмосковье действуют специальные условия на подключение газа для льготных категорий жителей. Подать заявку можно онлайн через портал госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил с представителями «Газпрома» планы по повышению надежности системы энерго- и теплоснабжения Подмосковья.