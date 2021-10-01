Еще тысяча рабочих мест появится в Подольске благодаря строительству логистического центра

Крупный логистический комплекс построят в Подольске. Это позволит создать тысячу рабочих мест для жителей Подмосковья. Складской центр разместят на территории поселка Толбино.

Как сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, новый комплекс построит компания FM Logistic со штаб-квартирой во Франции.

Логистический центр возведут в несколько этапов, отметила она.

В рамках первого этапа уже к следующему году планируют построить первый склад и офис. Это позволит создать 300 рабочих мест Екатерина Зиновьева.

В строительство комплекса вложат около семи миллиардов рублей.

«Суммарно там будет создано около тысячи рабочих мест», — отметила Зиновьева.

По ее словам, все инвестиции этой компании в Подмосковье превышают уже 20,1 миллиарда рублей. Она создала более 6,5 тысячи рабочих мест для жителей региона.