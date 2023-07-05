Подмосковье 05 июля 2023, 09:49 Еще трое сирот получили жилье в Лобне

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Трое детей-сирот стали новоселами в Лобне. Они получили ключи от квартир, которые им предоставил муниципалитет.

«Очень рад лично поздравить вас с этим важным днем. <…> Собственное жилье — это возможность смело планировать свое будущее, это прочный фундамент для каждого», — отметил глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

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Вместе с еще двумя ребятами новое жилье получила Анастасия Левина. До восьми лет она воспитывалась в детском доме в Челябинске. Приемная мама увидела ее в телепередаче одного из центральных каналов. Не раздумывая, оформила документы и привезла девочку в Лобню.

Здесь Настя окончила школу и уже поступила в институт. После окончания Академии маркетинга и социально-информационных технологий будущий графический дизайнер вернется в Лобню.

«Это очень важная опора в жизни, потому что ты взрослеешь, нужно потом свою семью создавать, нужна своя площадь, своя опора для саморазвития. Я очень обрадовалась, когда нам об этом сообщили, и очень рада, что наше государство предоставляет такую возможность детям», — поделилась девушка.

По закону у ребят, оставшихся без попечения родителей, есть выбор: они могут получить либо уже приобретенную муниципалитетом квартиру, либо сертификат для самостоятельной покупки жилья.

В прошлом году по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева жилье получили шесть сирот из Лобни, а в этом году новоселами станут еще семь.

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