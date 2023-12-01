Подмосковье 01 декабря 2023, 17:12 Еще трое сирот получили ключи от квартир в Одинцовском округе пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Трем сиротам вручили ключи от новых квартир в Одинцовском округе. Жилье полностью готово к заселению.

В каждой квартире есть прихожая, комната, кухня, совмещенный санузел и застекленная лоджия. Кроме этого, выполнена отделка: установлена металлическая входная дверь, новая сантехника и электрическое оборудование.

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Благодаря программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с 2014 в Одинцовском округе собственное жилье получили более 190 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В ближайшее время ключи от квартир получат еще четверо сирот, которым исполнится 18 лет до конца года.

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