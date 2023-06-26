Подмосковье 26 июня 2023, 15:29 Еще трое сирот из Воскресенска получили сертификаты на покупку жилья

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Три жительницы Воскресенска из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили льготные сертификаты на покупку жилья. Документы им вручил глава округа Алексей Малкин.

Жилищный сертификат — это новая мера оддержки, инициированная губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Ее преимущество в том, что выбрать жилье можно в любом городском округе и сразу оформить его в собственность.

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Марина и Вероника до того, как попали в приемные семьи в Воскресенск, жили в детских домах. Сейчас Марина работает в гостиничном бизнесе, в Вероника вместе с мужем воспитывает двух дочерей. Анвара с 11 лет живет в семье старшей сестры, учится в медицинском колледже и проходит практику в больнице округа.

«Жилье для каждого человека — прочная основа, на которой он может уверенно строить свое будущее. Удачи в реализации намеченных планов!» — сказал глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

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