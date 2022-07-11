Еще три жителя Подмосковья выиграли денежные призы благодаря «Умной платежке»

Определились новые победители акции «Передай показания с „Умной платежкой“ и участвуй в розыгрыше 1000 рублей». Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Подмосковья.

«Еще три жителя Подмосковья выиграли по одной тысяче рублей благодаря тому, что в июне своевременно передали показания счетчиков через личный кабинет МосОблЕИРЦ. Выигрыш будет зачислен на лицевые счета победителей, этими деньгами можно оплатить коммунальные услуги», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Каждый, кто оплачивает счета в Подмосковье, может выиграть тысячу рублей за передачу показаний. Для этого нужно зарегистрироваться в личном кабинете МосОблЕИРЦ на сайте или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Затем передать показания приборов учета воды и/или электроэнергии и дождаться результатов розыгрыша. Трех победителей определяет онлайн-генератор случайных чисел.

Акция действует до конца 2022 года. Розыгрыш призов происходит в начале каждого месяца после завершения периода приема показаний.

Следующий розыгрыш состоится в начале августа.

В Московской области также продолжается акция «Кешбэк». Уже 325 тысяч пользователей «Умной платежки» смогли вернуть более 100 миллионов рублей.