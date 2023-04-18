Подмосковье 18 апреля 2023, 13:28 Еще три жилых комплекса построят в Ленинском округе и Химках Застройщик ГК ФСК

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Еще три жилых комплекса построят в Ленинском округе и Химках. Общий объем инвестиций в проекты составит около 166 миллиардов рублей. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Два ЖК появятся в Ленинском округе. Первый возведут на берегу Пуговиченского пруда. Согласно проекту, в нем будет девять домов высотой от шести до 24 этажей. Также на территории комплекса построят два детских сада на 300 и 350 мест, школу на 1,4 тысячи мест и станцию скорой помощи.

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Второй жилой комплекс расположится в 10 километрах от МКАД по Ленинскому шоссе. Проект включает в себя пять домов на 4,2 тысячи квартир. Там также предусмотрена школа на 1,1 тысячи мест с бассейном и детский сад на 400 мест.

Еще один ЖК построят в Химках. Там появится 14 домов на 12 тысяч квартир. На территории комплекса появятся две школы, три детских сада — на 600, 500 и 330 мест, а также поликлиника.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что количество дольщиков в Подмосковье, которые до сих пор не получили свои квартиры, стремительно уменьшается.

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