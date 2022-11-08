Еще три жилых дома сдали в эксплуатацию в Подмосковье | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 13:17 Еще три жилых дома сдали в эксплуатацию в Подмосковье

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Разрешения на ввод в эксплуатацию в Подмосковье получили три жилых и 32 нежилых объекта. Кроме того, разрешения на строительство получили 44 здания.

Среди тех зданий, которые были введены в эксплуатацию, — новый жилой дом в ЖК «Изумрудные холмы» на бульваре Космонавтов. Также есть еще жилой дом на 401 квартиру, который находится в ЖК «Большое Путилково» в Красногорске. Это далеко не полный список таких жилых домов.

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Среди нежилых объектов можно выделить новую школу в Красногорске и такую же в Балашихе, складские помещения в Подольске и котельную в Мытищах. Разрешения на строительство получили 12 жилых домов в коттеджном поселке «Кэмбридж» в Истре. Будет построен также ФАП в Чехове, блок диспансеризации, центр обработки данных в Луховицах, сельскохозяйственный ангар в Наро-Фоминске.

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