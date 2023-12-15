Подмосковье 15 декабря 2023, 12:25 Еще три центра онкологической помощи откроют в Подмосковье за два года Фото: unsplash.com

Читать 360tv в

В Московской области работают 22 центра для помощи пациентам с онкозаболеваниями. Еще два откроются на базе Ногинской и Ступинской больниц до конца этого года, а в следующем — в Воскресенске. Об этом говорилось на заседании комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению. Его провел председатель комитета Андрей Голубев.

Ежегодно в Подмосковье выявляют около 28 тысяч случаев заболеваемости злокачественными новообразованиями.

Реклама

«Отмечается рост выявления, это связано с тем, что качество диагностики улучшается. Это особенно важно, поскольку ранняя диагностика — главный фактор выживаемости пациента», — уточнил депутат.

Сейчас на учете у онколога в регионе состоят более 214 тысяч пациентов. Лечение таких людей проводит в центрах амбулаторной онкологической помощи. Также помощь онкобольным оказывают в 131 медучреждении области.

В регионе провели большую работу по модернизации системы онкологической помощи. Например, в Подмосковье организовали опорные стационары по онкохирургии, отделения по нозологической направленности, открыли отделения в МОНИКИ и разместили дополнительные 20 коек дневного стационара радиотерапии в Люберцах и в Балашихе.

В следующем году в Московской области откроют сеть эндоскопических и маммологических центров. Сроки ожидания обследований и плановых госпитализаций снизилось с 14 до семи дней. Помимо этого за пять лет медучреждения получили 790 единиц оборудования на сумму 3,6 миллиарда рублей.

В этом году более 4,3 тысячи врачей прошли обучение, благодаря чему повысилось выявление онкозаболеваний на ранних стадиях.

«Бесплатные онкоскрининги можно пройти при диспансеризации в поликлинике по месту прикрепления, а также в Центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области, где регулярно и преимущественно по субботам проводятся Дни открытых дверей на раннее выявление онкологических заболеваний», — уточнили в комитете.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».