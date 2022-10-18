Еще три школы капитально отремонтируют в Луховицах к 2023 году | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 16:44 Еще три школы капитально отремонтируют в Луховицах к 2023 году

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Конкурсы на ремонт трех школ объявили в городском округе Луховицы. Работы проведут в рамках муниципальной программы Подмосковья «Образование».

Капитальные ремонты школ будут финансироваться за счет средств бюджета Подмосковья и средств бюджета городского округа Луховицы.

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Министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова сообщила о том, что объявлены конкурсы на ремонт МБОУ «Гимназия № 10» города Луховицы, МБОУ «Выкопанская СОШ» поселка Сельхозтехника и в МБОУ «Фруктовская СОШ» поселка Фруктовая.

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В Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликованы извещения об открытых конкурсах в электронной форме. Соискатели должны будут доказать, что готовы провести инженерные изыскания, подготовку проектной документации, разработку рабочей документации, выполнить работы по капитальному ремонту объектов и поставку оборудования.

Завершить капремонты школ планируется в 2023 году.