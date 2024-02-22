Подмосковье 22 февраля 2024, 12:15 Еще три семьи получили субсидию для переселения из аварийного жилья в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Сертификаты государственной программы по переселению граждан из ветхого фонда вручили еще трем семьям в Воскресенске. Всего после 1 января 2017 года в округе 35 домов признаны аварийными.

Дом № 8 на площади Ленина в поселке Хорлово признан аварийным в 2018 году. Одна из его жителей Антонина Ларина приехала сюда несколько десятилетий назад совсем в юном возрасте. Женщина по распределению работала теплотехником на местной фабрике. Недавно она получила сертификат участника государственной программы Подмосковья «Переселения граждан из аварийного жилого фонда».

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Другой участницей программы стала Наталья Золотова. Она планирует переехать из поселка Хорлово в город.

Елена Жирнова из Барановского переедет в Конобеево. Сейчас она с семьей живет у свекрови, потому что их квартира в аварийном доме для проживания с детьми не подходит.

«Мы квартиру уже нашли. Ждем, когда нам перечислять денежные средства, чтобы купить и переехать уже в ней жить», — рассказала Елена.

Сертификаты им вручил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

«Программа по расселению из аварийного жилья инициирована губернатором Воробьевым. Люди, прожившие в жилье, которое не соответствует нормам, могут получить сертификаты и купить себе новое благоустроенное и комфортное жилье», — отметил Алексей Малкин.

Жилищный сертификат в виде денежной субсидии — это новая форма работы с переселенцами из аварийного фонда, разработанная правительством Московской области. Благодаря ей люди могут сразу улучшить качество жизни. Выгодна она в первую очередь стоимостью за квадратный метр. Минимальная выплата по сертификату составит четыре миллиона 200 тысяч рублей.

Сегодня в городском округе 35 домов признаны аварийными. С января 2024 года в администрацию уже обратились 96 собственников, желающих воспользоваться новой мерой поддержки. С каждым заявителем администрация работает адресно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе капитально отремонтируют свыше четырех тысяч жилых домов в 2024 году.

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