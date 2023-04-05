Подмосковье 05 апреля 2023, 14:17 Еще три объекта здравоохранения отремонтируют в Химках в 2023 году

Читать 360tv в

Три объекта здравоохранения отремонтируют в Химках в 2023 году. Это детская поликлиника № 2, санаторное отделение № 1 НИКИ детства в микрорайоне Фирсановка и роддом Химкинской областной больницы.

Комплексный ремонт в детской поликлинике № 2 на улице Коммунистической уже завершили. Были обновлены зона регистратуры и кабинеты врачей, выполнена внутренняя отделка, установлена новая мебель. В поликлинике внедрили современную систему навигации и электронный документооборот. Все результаты анализов и назначения врачей теперь хранятся на едином сервере.

Реклама

К учреждению прикреплены более восьми тысяч юных жителей округа. Здесь работает восемь педиатров, невролог и эндокринолог. В смену они принимают почти 100 пациентов.

Обновят в этом году и санаторное отделение № 1 научно-исследовательского клинического института детства Минздрава Московской области «Звездочка» в микрорайоне Фирсановка. Это единственное учреждение подобного типа в Подмосковье, перепрофилированное под реабилитацию детей после COVID-19. Работы в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья» уже начались.

Также будет проведена полная модернизация в акушерско-гинекологическом корпусе Химкинской областной больницы. Работы завершат до конца 2023 года.

Главный врач Химкинской областной больницы Владислав Мирзонов отметил, что в округе продолжают укомплектовывать штат квалифицированными кадрами за счет региональных программ.

«Чтобы привлечь их (врачей — прим. ред.) в Подмосковье, введены меры социальной поддержки. Например, предоставление ежемесячной выплаты в 20 тысяч рублей и компенсация аренды жилья в 20 тысяч рублей. Очень важно, что врачи, не попавшие под региональную программу, могут воспользоваться муниципальными субсидиями», — отметил Владислав Мирзонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным, что в регионе особое внимание уделяют работе с детскими врачами. Власти привлекают специалистов в рамках существующих программ.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».