Подмосковье 19 января 2024, 12:25 Еще три молодые семьи в Солнечногорске получили сертификаты на приобретение жилья Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Три молодые семьи из Солнечногорска стали обладателями сертификатов на улучшение жилищных условий. Все они решили приобрести новое жилье в родном округе.

В торжественной обстановке первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Мамлай и заместитель главы Елена Татарчук вручили сертификаты семьям. Поддержка оказывается в рамках государственной программы Московской области «Жилище», входящей в президентский проект «Жилье и городская среда». Средства выделяют из федерального, регионального и местного бюджетов.

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«Благодаря программе „Молодая семья“, которая реализуется на территории округа при поддержке нашего президента и губернатора, у нас есть возможность помочь семьям найти новую, просторную квартиру или построить свой большой дом. И очень приятно, что семьи, получившие в этом году сертификаты, для приобретения квартир выбрали Солнечногорск», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Семьи смогут приобрести квартиру человека как в новостройке, так и на вторичном рынке. Социальная выплата составляет 35% от расчетной стоимости жилого помещения.

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