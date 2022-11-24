Подмосковье 24 ноября 2022, 16:28 Пловцы Подмосковья завоевали еще три медали на «Играх дружбы»

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Четвертый соревновательный день на «Играх дружбы» в Казани принес подмосковным спортсменам золото, серебро и бронзу. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

На дистанции 800 метров вольным стилем лучшим стал Александр Степанов. Еще одну бронзу «Игр дружбы» вновь завоевал Евгений Рылов — на этот раз на дистанции 50 метров на спине. Серебро у сборной Подмосковья в эстафете 4×200 метров вольным стилем. В заплыве команду представляли Роман Акимов, Андрей Витряк, Евгений Рылов и Иван Гирев.

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На счету пловцов из Московской области уже шесть наград турнира: две золотые, две серебряные и две бронзовые. Ранее медали для сборной заработали Иван Гирев, Евгений Рылов и Анна Чернышова. Соревнования продолжаются до 25 ноября.

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