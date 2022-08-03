Еще три лесопарка благоустроят в Подмосковье до конца года

Еще три территории преобразят в Подмосковье по программе «Парки в лесу» в этом году. Они находятся в Балашихе, Лобне и Электростали. Об этом рассказал глава Минблагоустройства области Михаил Хайкин.

Министр отметил, что более 40% территории региона занимают леса, поэтому губернатор Андрей Воробьев поручил запустить программу. По ней для благоустройства выбирают места, которые уже пользуются популярностью у жителей.

«Для благоустройства выбираем территории, уже востребованные среди граждан, где требуются комфортные лыжные и велопешеходные дорожки с освещением, прокат спортивного инвентаря, детские и спортивные площадки», — сказал он.

За пять лет планируют преобразить 50 мест отдыха. Новый облик уже получили девять из них. Это Пестовский парк в Балашихе, Липовая роща в Мякинине, парки имени Лазутиной, «Виражи» и Малевича в Одинцове, Городской лес в Домодедове, Видновский лес в Ленинском округе, парк с лыжероллерной трассой в Можайске, а также Кузьминский лес в Котельниках.

Это будут комфортные зоны отдыха для прогулок и занятий спортом на свежем воздухе Михаил Хайкин.

В этом году обновят еще три территории: Ольгинский парк в Балашихе, Лобненский в Лобне и «Авангард» в Электростали. В первом к работам уже приступили: начали подготовку обустройства лыжных и велодорожек, футбольного поля, парковки и проката. В следующем году планируют преобразить лесопарки в Ленинском, Люберцах, Подольске, Фрязине и Химках.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал подробнее о том, как преобразятся лесопарки области.