Подмосковье 28 марта 2023, 12:18 Еще три храма Подмосковья получили охраняемый статус

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Еще три храма Подмосковья получили охранный статус. Собственники и владельцы церкви великомученика Димитрия Солунского в Можайске, а также церквей Никольская Успения в Коломне получили обязательства по сохранению зданий.

Хозяева объектов будут ответственными за содержание и использование храмов. Контролировать их работу будет Главное управление культурного наследия Подмосковья.

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Храм Димитрия Солунского в Можайске таже подготовят к консервации — он находится в аварийном состоянии после разрушений в советский период. Никольский и Успенский храмы находятся в селе Черкизово — их построили во второй половине XVIII века. Они объединены под управление одного настоятеля.

Никольский храм работал в советские годы почти не закрываясь, он находится в хорошем состоянии и требует его поддержания. Успенский храм был законсервирован — там проведут работы по восстановлению архитектурного облика.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поздравил работников культуры Подмосковья с профессиональным праздником. Он поблагодарил за популяризацию музыки, поэзии, танцев и театральных постановок.

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