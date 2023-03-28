28 марта 2023, 12:18
Еще три храма Подмосковья получили охраняемый статус
Еще три храма Подмосковья получили охранный статус. Собственники и владельцы церкви великомученика Димитрия Солунского в Можайске, а также церквей Никольская Успения в Коломне получили обязательства по сохранению зданий.
Хозяева объектов будут ответственными за содержание и использование храмов. Контролировать их работу будет Главное управление культурного наследия Подмосковья.
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Храм Димитрия Солунского в Можайске таже подготовят к консервации — он находится в аварийном состоянии после разрушений в советский период. Никольский и Успенский храмы находятся в селе Черкизово — их построили во второй половине XVIII века. Они объединены под управление одного настоятеля.
Никольский храм работал в советские годы почти не закрываясь, он находится в хорошем состоянии и требует его поддержания. Успенский храм был законсервирован — там проведут работы по восстановлению архитектурного облика.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поздравил работников культуры Подмосковья с профессиональным праздником. Он поблагодарил за популяризацию музыки, поэзии, танцев и театральных постановок.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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