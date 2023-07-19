Подмосковье 19 июля 2023, 13:08 Еще три двора благоустроили в Лобне пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Три двора благоустроили в Лобне, обновив асфальтовое покрытие. Вскоре работы начнутся вблизи домов № 22 и № 24 на улице Крупской.

Асфальтовое покрытие заменили на улице Научный городок вблизи домов № 11 и № 12, на улице Булычева около дома № 14, а также во дворах дома № 4 на улица Чехова и домов № 3/8 и № 6 на улице Маяковского.

«Работы по укладке асфальта во дворах уже завершены на трех локациях. <…> Подготовительные работы сейчас проходят по адресу: улица Крупской, дом № 22 и № 24», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о программе «Пешком», которая реализуется в регионе с 2021 года. Вскоре в Лобне обустроят пять народных троп к остановкам, школам и детским садам.

«Губернаторская программа по приведению в порядок таких троп не зря называется „Пешком“. Мы работаем над тем, чтобы городская среда была комфортной для всех жителей: и автомобилистов, и тех, кто предпочитает пешие прогулки», — написал в Telegram-канале глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Он также попросил жителей округа указать в комментариях места, где нужно обустроить новые удобные дорожки.

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