Подмосковье 03 августа 2023, 09:21 Ремонт трех региональных дорог завершился в Луховицах Минтранс Подмосковья

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Покрытие обновили на трех региональных дорогах в Луховицах. Их выбрали по результатам голосования жителей на портале «Добродел».

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, покрытие обновили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Их общая протяженность превысила 19 километров. Рабочие использовали более 20 тысяч тонн асфальтобетонной смеси.

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Ремонт провели в Школьном переулке в селе Дединово, а также на участке от улицы Октябрьской Революции в селе Ловцы до улицы Большая площадь в рабочем поселке Белоомут и на улице Пушкина в черте города на участке от улицы Куйбышева до микрорайона Молодежный.

В ведомстве добавили, что благодаря ремонту стал удобнее и безопаснее проезд к школам, детским садам и больницам.

Узнать подробнее о программе ремонта можно на сайте министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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