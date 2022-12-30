Подмосковье 30 декабря 2022, 21:59 Еще три дома ввели в эксплуатацию в ЖК «Бекасово» Наро-Фоминского округа

Читать 360tv в

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию домов № 1, № 2 и № 3 в ЖК «Бекасово» в Наро-Фоминском округе. В новые квартиры въедут 58 дольщиков.

Строительство жилого комплекса началось в 2013 году. Застройщик ООО «Квартал сервис» занялся возведением трех многоквартирных домов. Дольщики первой очереди должны были получить ключи от квартир еще в 2015 году, однако, застройщик не справился с обязательствами и в 2018 году был признан банкротом.

Реклама

Осенью 2020 года наблюдательный совет Фонда развития территорий занялся вопросом завершения строительства ЖК «Бекасово». Так, работы по возведению домов завершились в декабре этого года.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал решить проблему всех обманутых дольщиков к 2023 году.