Подмосковье 14 марта 2024, 11:09 Еще три дома построят в ЖК «Героев» в Балашихе к 2026 году «Главстрой Регионы»

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Еще три дома построят в жилом комплексе «Героев» в Балашихе. Там обустроят 1305 квартир. Проект планируют реализовать в 2025 и 2026 годах.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, в корпусе № 410 обустроят 665 квартир, а в 411 и 413 суммарно переедут 640 семей. На первых этажах откроют коммерческие объекты, а на территории обустроят детские и спортивные площадки.

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ЖК «Героев» находится в удобном и благоустроенном районе округа. Там уже работает детский сад на 250 мест и строится еще один для 220 воспитанников. В будущем там откроют школу для 1320 учеников.

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