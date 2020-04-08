Еще три больницы в Подмосковье подготовят для приема больных с коронавирусом
Как рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, были подобраны подходящие площади для размещения и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, а также проведены работы по подготовке к их реконструкции. Московское областное БТИ в короткие сроки провело топосъемку и техническую инвентаризацию двух больниц в Подольске и Коломне, а также комплекса МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского в Москве, и в настоящее время готовит документацию по данным объектам.
«В текущей ситуации стремительного распространения инфекции необходимо мобилизовать ресурсы и максимально быстро провести работы для подготовки учреждений к приему пациентов. Наши сотрудники провели необходимые кадастровые работы реконструируемых объектов и готовятся к выезду на новые», — сказал генеральный директор Московского областного БТИ Роман Ларин.