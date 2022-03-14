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    14 марта 2022, 16:39

    Свыше 300 врачей выбрали работу в Подмосковье благодаря выплате на аренду жилья

    Анастасия Аброськина

    Более 300 врачей пришли работать в Подмосковье благодаря программе компенсации аренды жилья. Ее ввели 1 января по решению губернатора региона Андрея Воробьева.

    Свыше 300 врачей выбрали работу в Подмосковье благодаря выплате на аренду жилья | Изображение 1

    Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, речь идет о новой мере поддержки медиков Подмосковья.

    С января врачи начали получать выплату на аренду жилья — это 20 тысяч рублей в месяц. Благодаря этой мере поддержке с начала года в больницы и поликлиники устроились более 300 сотрудников.

    Среди них 100 врачей приехали из других регионов: Саратова, Оренбурга, Рязани, Твери, Иванова.

    Мы стараемся создавать достойные условия как для работающих у нас людей, так и для привлечения новых кадров

    Светлана Стригункова.

    Она напомнила, что этой компенсацией могут воспользоваться врачи 18 специальностей, в том числе фельдшеры и медсестры.

    Выплата положена медицинским работникам, у которых нет жилых помещений в Подмосковье и у которых супруги, дети тоже не имеют никакой жилплощади в регионе.

    Заявку можно подать на «Госуслугах» Подмосковья. Рассмотрят ее в течение 10 рабочих дней.