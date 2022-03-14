Свыше 300 врачей выбрали работу в Подмосковье благодаря выплате на аренду жилья

Более 300 врачей пришли работать в Подмосковье благодаря программе компенсации аренды жилья. Ее ввели 1 января по решению губернатора региона Андрея Воробьева.

Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, речь идет о новой мере поддержки медиков Подмосковья.

С января врачи начали получать выплату на аренду жилья — это 20 тысяч рублей в месяц. Благодаря этой мере поддержке с начала года в больницы и поликлиники устроились более 300 сотрудников.

Среди них 100 врачей приехали из других регионов: Саратова, Оренбурга, Рязани, Твери, Иванова.

Мы стараемся создавать достойные условия как для работающих у нас людей, так и для привлечения новых кадров Светлана Стригункова.

Она напомнила, что этой компенсацией могут воспользоваться врачи 18 специальностей, в том числе фельдшеры и медсестры.

Выплата положена медицинским работникам, у которых нет жилых помещений в Подмосковье и у которых супруги, дети тоже не имеют никакой жилплощади в регионе.

Заявку можно подать на «Госуслугах» Подмосковья. Рассмотрят ее в течение 10 рабочих дней.