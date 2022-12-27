Подмосковье 27 декабря 2022, 16:03 Еще свыше 3 тысяч опор освещения установили на улицах Подмосковья с начала года

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Работы по строительству систем уличного освещения по проекту «Светлый город» завершились в Подмосковье. Они прошли в 28 округах, сообщили в Минблагоустройства региона.

Глава ведомства Михаил Хайкин рассказал, что проект реализуют в течение шести лет по поручению губернатора Андрея Воробьева. В этом году освещение появилось на 159 объектах в 28 округах. Это 3380 опор и 190 километров линий электропередачи.

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«В этом году установили 5740 светильников. Модернизацию сетей наружного уличного освещения ведем не только в крупных городах, но и в небольших деревнях и селах. Реализацию проекта продолжим и в следующем году», — сказал Михаил Хайкин.

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Больше всего работ провели в Рузе, Орехово-Зуеве, Подольске и Сергиевом Посаде. Всего за время действия проекта освещение появилось на 3575 объектах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности постоянного общения с жителями для решения проблем региона. Органы власти взаимодействуют с ними через личные встречи и онлайн-платформы.