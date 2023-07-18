Подмосковье 18 июля 2023, 13:11 Еще свыше 125 километров ЛЭП отремонтировали в Подмосковье Мособлэнерго

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Свыше 125 километров воздушных и кабельных линий электропередачи отремонтировали в Подмосковье. Работы проводились в рамках подготовки системы ЖКХ к осенне-зимнему периоду.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, в этом году было построено 104 километра новых линий электропередачи, введено 74 МВА дополнительной мощности и отремонтировано оборудование 159 подстанции. Еще 128 объектов привели в порядок.

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В ведомстве добавили, что «Мособлэнерго» расчищает территории ЛЭП от кустарников и деревьев для предотвращения аварий. Работы провели на территории площадью 82 гектара.

Как отметил глава министерства Александр Самарин, полностью подготовку к холодному сезону завершат до 15 сентября. Всего в этом году компания планирует отремонтировать 316 километров линий электропередачи и оборудование 213 подстанций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион перейдет на новую схему газового обслуживания с 2024 года. Этими вопросами будет заниматься «Мособлгаз».

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