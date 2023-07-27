Подмосковье 27 июля 2023, 16:40 Еще свыше 1000 детей из Подмосковья отдохнут в лагерях Краснодарского края Министерство социального развития Московской области

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Третья смена стартовала в детских лагерях Краснодарского края. Туда отправились около 1150 ребят из малообеспеченных семей Подмосковья.

Как рассказала глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, для детей организовали насыщенную программу отдыха под контролем обученных вожатых. Всего этим летом на юге отдохнут около 3,5 тысячи ребят. Еще свыше 1100 отправятся туда на четвертую смену.

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В ведомстве добавили, что в августе откроется инклюзивная смена для глухих и слабослышащих детей в лагере Осташево. С ними будут работать специально подготовленные вожатые и педагоги, особое внимание уделят прикладному творчеству и спортивным мероприятиям.

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